Inter-Juventus | Inzaghi in conferenza | “le motivazioni si trovano da sole Non ci sono favoriti”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Simoneinstampa alla vigilia di, match della Supercoppa Italiana 2021 Domani l’sarà impegnata nella finale di Supercoppa Italiana contro ladi Massimiliano Allegri. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match instampa. Ecco le sue parole. Quanto è importante avere al tuo fianco Steven Zhang prima di questa partita?contento che sia qui fisicamente ma l’ho sempre sentito molto vicino in questi mesi, ci messaggiavamo prima e dopo ogni partita. Ha visto la gara con la Lazio, speriamo di fare una grande gara per lui, i tifosi e la società. Dovremo prepararci al meglio perché senz’altro sarà una partita importante per ...

Cifre che né il Milan, né l', né lasono oggi disposte a mettere sul piatto a gennaio e che fanno riflettere in negativo per giugno. E se per Bremer, che ieri ha letteralmente annullato ......cerca la terza vittoria in Supercoppa contro la, dopo le due sulla panchina della Lazio. Ma nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro non vuol sentire parlare di un'..."Le assenze nella Juventus? Hanno comunque una rosa importante, Allegri saprà allestire la formazione nel migliore dei modi. E recuperano Bonucci e Chiellini, avranno una squadra molto competitiva".MILANO (ITALPRESS) – “E’ una finale, non ci favoriti sono in queste partite”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della finale a San Siro della Supercoppa Italiana contro l ...