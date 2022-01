Inter-Juventus, Allegri in conferenza stampa: “Domani partita a sé, spero sia bellissima” (Di martedì 11 gennaio 2022) Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, finale della Supercoppa Italiana Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri che Domani ospiterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella finale di Supercoppa Italiana. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Chi avrà a disposizione Domani?Devo vedere l’allenamento di oggi. Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo possiamo settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Domani gioca Perin in porta, Tek ... Leggi su intermagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Massimilianoinalla vigilia di, finale della Supercoppa Italiana Giornata di vigilia per ladi Massimilianocheospiterà l’allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella finale di Supercoppa Italiana. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-. Ecco le sue parole. Chi avrà a disposizione?Devo vedere l’allenamento di oggi. Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo possiamo settimana a completa disposizione o dopo la sosta.gioca Perin in porta, Tek ...

