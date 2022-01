Insigne Toronto, clamoroso retroscena: l’hanno trovato su internet (Di martedì 11 gennaio 2022) . Il colpaccio dei canadesi è quasi tutto merito di Transfermarkt Lorenzo Insigne approderà in estate al Toronto per merito di Transfermarkt. Lo ha confermato direttamente Bill Manning, presidente della compagine canadese. Il sito sasktoday.ca riporta le sue dichiarazioni: «La scorsa estate sono andato sul sito di Transfermarkt per vedere quali giocatori della Nazionale italiana che aveva vinto l’Europeo era in scadenza. Lorenzo era uno di questi. Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore commerciale in questo mercato. Lorenzo Insigne è stato il primo nome di questa lista». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) . Il colpaccio dei canadesi è quasi tutto merito di Transfermarkt Lorenzoapproderà in estate alper merito di Transfermarkt. Lo ha confermato direttamente Bill Manning, presidente della compagine canadese. Il sito sasktoday.ca riporta le sue dichiarazioni: «La scorsa estate sono andato sul sito di Transfermarkt per vedere quali giocatori della Nazionale italiana che aveva vinto l’Europeo era in scadenza. Lorenzo era uno di questi. Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore commerciale in questo mercato. Lorenzoè stato il primo nome di questa lista». L'articolo proviene da Calcio News 24.

