Infortunio Praet, le condizioni del centrocampista granata (Di martedì 11 gennaio 2022) Cattive notizie per Praet, uscito con un Infortunio dalla sfida del suo Toro contro la Fiorentina: trauma distorsivo alla caviglia destra Non dovrebbe essere particolarmente grave l’Infortunio occorso a Praet durante il match tra Torino e Fiorentina disputato ieri. Il club granata ha comunicato che il centrocampista ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra e verrà monitorato giorno per giorno. Difficile ipotizzare il suo recupero per la sfida da ex di sabato alla Samp. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Cattive notizie per, uscito con undalla sfida del suo Toro contro la Fiorentina: trauma distorsivo alla caviglia destra Non dovrebbe essere particolarmente grave l’occorso adurante il match tra Torino e Fiorentina disputato ieri. Il clubha comunicato che ilha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra e verrà monitorato giorno per giorno. Difficile ipotizzare il suo recupero per la sfida da ex di sabato alla Samp. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

iljackmora : RT @CorriereGranata: ?? Dennis #Praet, uscito anzitempo in #TorinoFiorentina, ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra. L’info… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ?? Dennis #Praet, uscito anzitempo in #TorinoFiorentina, ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra. L’info… - CorriereGranata : ?? Dennis #Praet, uscito anzitempo in #TorinoFiorentina, ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra. L’i… - fabrizi38389148 : @jacopoformia Grande vittoria..scusa ma su Sofascore hanno messo che Praet è uscito Bper infortunio... è un errore vero? -