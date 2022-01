Infortunio Pavoletti, le condizioni dell’attaccante del Cagliari (Di martedì 11 gennaio 2022) Durante la sfida tra Cagliari e Bologna, Infortunio per Leonardo Pavoletti: dopo un contrasto aereo con Dominguez brutta caduta sul fianco Apprensione alla Unipol Domus Arena di Cagliari per l’Infortunio occorso a Leonardo Pavoletti a una decina di minuti dal termine della sfida di Serie A contro il Bologna. L’attaccante sardo è ricaduto malamente dopo un contrasto aereo con il felsineo Dominguez e per qualche minuto è rimasto a terra con difficoltà evidenti nel respirare. Per fortuna, il centravanti si è poi rialzato uscendo con le proprie gambe ma è stata inevitabile la sostituzione con Zappa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Durante la sfida trae Bologna,per Leonardo: dopo un contrasto aereo con Dominguez brutta caduta sul fianco Apprensione alla Unipol Domus Arena diper l’occorso a Leonardoa una decina di minuti dal termine della sfida di Serie A contro il Bologna. L’attaccante sardo è ricaduto malamente dopo un contrasto aereo con il felsineo Dominguez e per qualche minuto è rimasto a terra con difficoltà evidenti nel respirare. Per fortuna, il centravanti si è poi rialzato uscendo con le proprie gambe ma è stata inevitabile la sostituzione con Zappa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

