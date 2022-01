Infortunio Ounas, le condizioni dell’attaccante del Napoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Infortunio Ounas, l’attaccante del Napoli si è fermato con la Nazionale. Il comunicato dell’Algeria sulle sue condizioni Stop in Nazionale per Adam Ounas, attaccante del Napoli. Il comunicato dell’Algeria sulle sue condizioni. COMUNICATO – «Per il loro secondo allenamento, sul campo annesso del complesso multisport Japoma, a Douala, i Verdi erano quasi al completo, poiché mancavano solo Ramiz Zerrouki e Adam Ounas, lasciati a riposo per lievi infortuni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022), l’attaccante delsi è fermato con la Nazionale. Il comunicato dell’Algeria sulle sueStop in Nazionale per Adam, attaccante del. Il comunicato dell’Algeria sulle sue. COMUNICATO – «Per il loro secondo allenamento, sul campo annesso del complesso multisport Japoma, a Douala, i Verdi erano quasi al completo, poiché mancavano solo Ramiz Zerrouki e Adam, lasciati a riposo per lievi infortuni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Ounas Napoli, attesa per Insigne. Osimhen prova ad accelerare Debutto con vittoria per il Camerun di Anguissa e oggi inizia il cammino dell'Algeria di Ounas. Il ... voglioso di ritrovare il terreno di gioco dopo l'infortunio rimediato a San Siro contro l'Inter, ...

Infortunio Insigne: altri guai per Spalletti, i tempi di recupero ...fa sapere che l'infortunio di Insigne può ' tenerlo fuori per almeno un paio di settimane '. Dunque ancora problemi per Spalletti che già deve fare a meno di tanti calciatori, come Lozano e Ounas in ...

Infortunio Ounas, le condizioni dell'attaccante del Napoli Calcio News 24 ALGERIA - Ounas, lieve infortunio per l'azzurro, ecco il comunicato “In occasione del loro secondo allenamento, il giorno lunedì 10 gennaio, i verdi erano quasi al completo sul campo annesso del complesso multisport Japoma, a Douala. Mancavano solo Ramiz Zerrouki e Ad ...

UFFICIALE – Lieve infortunio per Ounas in nazionale Tra poco si sfidano Algeria e Sierra Leone per la Coppa d’Africa ma Ounas non risulta neanche in panchina. Il motivo lo chiarisce la nazionale algerina. La Nazionale lo ha fatto con una nota ufficiale ...

Debutto con vittoria per il Camerun di Anguissa e oggi inizia il cammino dell'Algeria di Ounas. Il ... voglioso di ritrovare il terreno di gioco dopo l'infortunio rimediato a San Siro contro l'Inter, ...

Tra poco si sfidano Algeria e Sierra Leone per la Coppa d'Africa ma Ounas non risulta neanche in panchina. Il motivo lo chiarisce la nazionale algerina.