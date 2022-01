Infortunio Insigne UFFICIALE | l’esito degli esami | c’è lesione

Advertising

realvarriale : Dopo 3 sconfitte consecutive al Maradona @sscnapoli ritrova la vittoria contro @sampdoria.In questa sorta di Squid… - Fantacalcio : Napoli, infortunio Insigne: ecco l'esito degli esami - allgoalsnapoli : UFFICIALE - Infortunio Insigne, svolti gli esami: lesione all'adduttore, il bollettino medico #forzanapolisempre… - 100x100Napoli : Infortunio Insigne: il responso del bollettino medico - MundoNapoli : Seduta mattutina, ecco il report dal Konami Training Center: arrivano aggiornamenti sull’infortunio di Insigne -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Insigne

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno con un articolo a firma di Monica Scozzafava ci offre un'altra prospettiva sull'origine dell'occorso a LorenzoCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieTuttosport - Brutte notizie per Lorenzo: il rientro è previsto intorno al 6 febbraio. La previsione del quotidiano, sul rientro in campo di Lorenzo, non è una delle migliori congetture per il Napoli, soprattutto in un momento come questo. In attesa dell'esito del test strumentale si ipotizzano le varie date per il rientro ufficiale: al ...Il Napoli perde Lorenzo Insigne per infortunio. Uscito intorno alla mezz’ora contro la Sampdoria, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Insigne nelle prossime partite a causa di un problema fisico, ...Ecco quanto comunicato dalla SSC Napoli in merito all’infortunio di Lorenzo Insigne. “Insigne in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumenta ...