Infortunio Chiesa, parla l'ortopedico: «Al Mondiale potrà essere al top» (Di martedì 11 gennaio 2022) l'ortopedico Zanon ha parlato dei tempi di recupero di Federico Chiesa dopo l'Infortunio Giacomo Zanon, consulente ortopedico esterno dell'Atalanta, specialista del ginocchio e responsabile del progetto sport med del gruppo Habilita, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei tempi di recupero di Federico Chiesa dopo l'Infortunio. RECUPERO – «Sei mesi sono il minimo sindacale, poi ce ne vogliono altri tre perché torni il giocatore di prima. Nove mesi è un periodo congruo per essere lo stesso calciatore pre Infortunio. Un vecchio studio fatto in collaborazione con l'Uefa dimostrò che più lungo è il percorso riabilitativo tanto è migliore il risultato. Accelerare la riabilitazione non porta lontano per due motivi: ...

