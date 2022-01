Incidente sul lavoro | schiacciato da una benna muore operaio di Parzanica

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 gennaio 2022). Un gravesulè costato la vita a unbergamasco di 63 anni nel pomeriggio di lunedì a Novate Milanese. La vittima, la prima in Lombardia per infortunio lavorativo, è Luigi Rinaldi diche lavorava per la Pavimental spa. È morto in ospedale, al Niguarda, dove era stato portato dopo che una, staccatasi da un escavatore, l’aveva colpito alla testa. È accaduto verso le 14.45 in un cantiere allestito in via Di Vittorio. Le condizioni di Luigi Rinaldi sono apparse subito molto gravi. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto l’hanno trovato in arresto cardio circolatorio, frutto soprattutto di un importante trauma cranico. L’è stato sottoposto alle primissime cure e, successivamente, trasportato nel nosocomio ...