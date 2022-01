Incidente oggi Piacenza: morti quattro 20enni. Ripescati dal Trebbia (Di martedì 11 gennaio 2022) Tragico Incidente stradale oggi nel Piacentino, quattro giovani ventenni sono stati trovati senza vita all'interno di un'auto nel fiume Trebbia. I quattro, tre ragazzi e una ragazza, non davano più ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Tragicostradalenel Piacentino,giovani ventenni sono stati trovati senza vita all'interno di un'auto nel fiume. I, tre ragazzi e una ragazza, non davano più ...

