In rimonta e al 94°, il Cagliari batte 2-1 il Bologna (Di martedì 11 gennaio 2022) Cagliari (ITALPRESS) – Il Cagliari si prende 3 punti fondamentali in ottica salvezza battendo per 2-1 in rimonta il Bologna alla Unipol Domus, grazie a un gol in pieno recupero. Secondo successo consecutivo per i sardi che hanno avuto il merito di crederci fino alla fine e di piegare la squadra di Mihajlovic, beffata nel finale da Gaston Pereiro. Match equilibrato, la prima grande chance del match arriva al 14? ed è degli uomini di Mazzarri. Altare apre sulla sinistra, Lykogiannis effettua un tiro cross al volo sul quale si avventa Bellanova sul secondo palo centrando però il palo con il destro da ottima posizione. Al 24?, dagli sviluppi di un corner, si vedono anche gli ospiti con Theate che calcia di sinistro trovando Cragno pronto ad alzare sopra la traversa. La partita è intensa e le due squadre ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022)(ITALPRESS) – Ilsi prende 3 punti fondamentali in ottica salvezzando per 2-1 inilalla Unipol Domus, grazie a un gol in pieno recupero. Secondo successo consecutivo per i sardi che hanno avuto il merito di crederci fino alla fine e di piegare la squadra di Mihajlovic, beffata nel finale da Gaston Pereiro. Match equilibrato, la prima grande chance del match arriva al 14? ed è degli uomini di Mazzarri. Altare apre sulla sinistra, Lykogiannis effettua un tiro cross al volo sul quale si avventa Bellanova sul secondo palo centrando però il palo con il destro da ottima posizione. Al 24?, dagli sviluppi di un corner, si vedono anche gli ospiti con Theate che calcia di sinistro trovando Cragno pronto ad alzare sopra la traversa. La partita è intensa e le due squadre ...

