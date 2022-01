In Italia il 34% dei positivi è ricoverato per altre malattie. Ecco lo studio che fa chiarezza (Di martedì 11 gennaio 2022) Da uno studio si è evidenziato che il 34% dei pazienti positivi ricoverati, non è malato Covid. Ovvero, non è in ospedale per sindromi respiratorie o polmonari e non ha sviluppato la malattia da Covid,... Leggi su globalist (Di martedì 11 gennaio 2022) Da unosi è evidenziato che il 34% dei pazientiricoverati, non è malato Covid. Ovvero, non è in ospedale per sindromi respiratorie o polmonari e non ha sviluppato la malattia da Covid,...

Advertising

Adnkronos : Un positivo su 3 non è ricoverato per #Covid, lo studio. - LaCurrEli : RT @Adnkronos: Un positivo su 3 non è ricoverato per #Covid, lo studio. - virtualex71 : RT @Adnkronos: Un positivo su 3 non è ricoverato per #Covid, lo studio. - REstaCorporate : RT @Adnkronos: Un positivo su 3 non è ricoverato per #Covid, lo studio. - Italia_Notizie : Covid, lo studio della Fiaso: 'Il 34% dei positivi ricoverati non è malato di virus' -