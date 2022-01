In Italia 220.532 casi Covid e 294 morti. Tasso di positività al 16% (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - Sono 220.532 i nuovi casi Covid registrati in Italia nella giornata di martedì 11 gennaio, nuovo record di sempre (il precedente, circa mille casi in meno, risaliva al 6 gennaio), contro i 101.762 di ieri. Con molti più tamponi, 1.375.514, oltre 750mila in più, tanto che il Tasso di positività scende leggermente dal 16,6% al 16%. In aumento i decessi, 294 (ieri 227), record della quarta ondata e numero più alto dal 4 maggio scorso. Il totale delle vittime sale a 139.559. Ancora in salita i ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in più (ieri +11) con 185 ingressi del giorno e arrivano a 1.677, mentre i ricoveri ordinari sono 727 in più (ieri +693), 17.067 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di ... Leggi su agi (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - Sono 220.532 i nuoviregistrati innella giornata di martedì 11 gennaio, nuovo record di sempre (il precedente, circa millein meno, risaliva al 6 gennaio), contro i 101.762 di ieri. Con molti più tamponi, 1.375.514, oltre 750mila in più, tanto che ildiscende leggermente dal 16,6% al 16%. In aumento i decessi, 294 (ieri 227), record della quarta ondata e numero più alto dal 4 maggio scorso. Il totale delle vittime sale a 139.559. Ancora in salita i ricoveri, con le terapie intensive che sono 71 in più (ieri +11) con 185 ingressi del giorno e arrivano a 1.677, mentre i ricoveri ordinari sono 727 in più (ieri +693), 17.067 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di ...

