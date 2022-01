Il Trono di Spade | Peter Dinklage | Abbiamo offeso molte persone

(Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo tre anni dalla fine de Ildiè tornato a parlare dello show HBO, raccontando di come molti fan si siano sentiti offesi dall'ultima stagione. Quando si fa parte di una serie enorme come Ildisi sa che è impossibile accontentare tutti gli spettatori, cosa di cui è consapevole, uno dei protagonisti presenti fino all'ottava stagione. Nonostante Ildisi sia concluso nel 2019, ancora oggi il dibattito sull'impatto dello show, sul finale e persino su specifici punti della trama, prosegue. Anche, interprete di Tyrion Lannister nella serie HBO, ha toccato di nuovo l'argomento in un'intervista con il The ...

CineGiornale1 : Il Trono di Spade, la star Peter Dinklage ammette: «Abbiamo offeso molte persone»

Quando si fa parte di una serie enorme come Il Trono di Spade si sa che è impossibile accontentare tutti gli spettatori, cosa di cui è consapevole Peter Dinklage, uno dei protagonisti presenti fino all'ottava stagione. Nonostante Il Trono di Spade si sia concluso nel 2019, ancora oggi il dibattito sull'impatto dello show, sul finale e persino su specifici punti della trama, prosegue. Peter Dinklage, uno dei protagonisti dell'acclamata serie 'Il Trono di Spade' ha ammesso che la serie di successo della HBO non ha lasciato i fan esattamente gratificati dal suo finale. Peter Dinklage ha affermato di sentire la mancanza di Tyrion Lannister e che lo show ha offeso molte persone.