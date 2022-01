Il Tg1 dedica la sua copertina a David Sassoli | «Politico | collega | amico Ti ricordiamo così» – Il video

(Di martedì 11 gennaio 2022) «Dal Tg1, una buona serata».si è iscritto all’albo dei giornalisti professionisti il 3 luglio del 1986. Dopo aver collaborato con quotidiani e agenzie stampa, nel 1992 è approdato in Rai, come inviato di cronaca al Tg3. Da qui si è spostato di redazione in redazione, arrivando prima alla conduzione e poi alla vicedirezione del Tg1, l’ammiraglia dell’informazione Rai. È qui, in quella che è stata la sua casa fino all’elezione al Parlamento europeo, cheè stato ricordato, con un servizio dito a tutta la sua storia. Nelle immagini vengono ripercorsi tutti i suoi servizi, dal ritorno sui luoghi del sequestro di Aldo Moro alla diretta del terremoto dell’Aquila, passando poi per la sua vita come uomo. Nel montaggio si vede anche il ricordo di ...

Da qui si è spostato di redazione in redazione, arrivando prima alla conduzione e poi alla vicedirezione del Tg1, l'ammiraglia dell'informazione Rai. È qui, in quella che è stata la sua casa fino all'elezione al Parlamento europeo, che David Sassoli è stato ricordato, con un servizio dedicato a tutta la sua storia.