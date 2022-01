Il Tar riapre la scuola in Campania (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Tribunale ha sospeso l'ordinanza con la quale la Regione ha disposto la didattica a distanza fino a fine mese. La decisione, subito esecutiva, comporterà l'apertura degli istituti scolastici già da ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Tribunale ha sospeso l'ordinanza con la quale la Regione ha disposto la didattica a distanza fino a fine mese. La decisione, subito esecutiva, comporterà l'apertura degli istituti scolastici già da ...

Advertising

steman1973 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Covid19, il Tar riapre la scuola in tutta Italia ma non in Sicilia - - telodogratis : Covid19, il Tar riapre la scuola in tutta Italia ma non in Sicilia - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid19, il Tar riapre la scuola in tutta Italia ma non in Sicilia - - corrmezzogiorno : #Napoli Il Tar riapre le scuole, i presidi: «Ci adeguiamo ma con paura» - infoitinterno : Covid in Campania, il Tar riapre le scuole ma nei licei c'è sciopero: la mappa degli istituti in rivolta -