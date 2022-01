Il silenzio di Draghi ha rafforzato la sua candidatura al Colle. Parla La Russa (Di martedì 11 gennaio 2022) Il gran rifiuto è la premessa. Con il glaciale garbo a cui ci ha abituati, Mario Draghi, ieri nel corso della conferenza stampa voluta da lui per fare il punto sulla pandemica e sulle misure contenute nell’ultimo decreto, ha avvertito i giornalisti che non avrebbe risposto a qualsivoglia domanda che gli sarebbe stata posta sul Quirinale. Nessuno ha eccepito. Dunque l’unico vero passaggio politico è stato quello sul governo. Un esecutivo che, rivendica Draghi, “c’è, non è fermo come si dice, anzi è in piena attività”. Nient’altro. Su uno dei passaggi politici più importanti per l’assetto istituzionale del Paese non una parola. Ovviamente la scelta fatta dal premier è stata mal digerita da più parti. E, in particolare, dall’opposizione. Tant’è che Giorgia Meloni, in un post al vetriolo a margine della conferenza, aveva scritto a chiare lettere: “Dal ... Leggi su formiche (Di martedì 11 gennaio 2022) Il gran rifiuto è la premessa. Con il glaciale garbo a cui ci ha abituati, Mario, ieri nel corso della conferenza stampa voluta da lui per fare il punto sulla pandemica e sulle misure contenute nell’ultimo decreto, ha avvertito i giornalisti che non avrebbe risposto a qualsivoglia domanda che gli sarebbe stata posta sul Quirinale. Nessuno ha eccepito. Dunque l’unico vero passaggio politico è stato quello sul governo. Un esecutivo che, rivendica, “c’è, non è fermo come si dice, anzi è in piena attività”. Nient’altro. Su uno dei passaggi politici più importanti per l’assetto istituzionale del Paese non una parola. Ovviamente la scelta fatta dal premier è stata mal digerita da più parti. E, in particolare, dall’opposizione. Tant’è che Giorgia Meloni, in un post al vetriolo a margine della conferenza, aveva scritto a chiare lettere: “Dal ...

