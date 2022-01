Il senno di prima Bambini bislacchi | esseri di confine

(Di martedì 11 gennaio 2022) ‘Bislacco’ è un aggettivo che a me è sempre stato simpatico. Oggi non si usa più tanto ma quando ero bambino soltanto l’ascolto della parola mi metteva di buon umore. So bene che talvolta il termine viene usato in un’accezione peggiorativa ma io l’ho sempre associato all’ imprevisto felice, all’inaspettato, alla sorpresa divertente. Provate a togliere da questo mondo tutto ciò che c’è di balzano, bizzarro, eccentrico, imprevedibile, originale, picchiato, sballato, strambo, strano, stravagante, assurdo, strampalato, balordo, capriccioso, estroso, particolare, sui generis, mattoide, pazzoide, squinternato, svitato, schiodato, picchiatello, suonato, squilibrato, balengo, folle. Cosa ci resta? Un ordine tombale. Fulvio Scaparro Mia nonna era inglese. Non l’ho conosciuta, ma attraverso mio padre mi è arrivata l’irresistibile tentazione di vedere cosa c’è dietro una società ...

