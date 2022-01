Il Sassuolo ha scelto il sostituto di Boga: arriva dalla Norvegia! (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo l’addio di Jeremie Boga, direzione Bergamo, il Sassuolo sembra aver trovato il suo sostituto. Il profilo individuato è quello di Emil Konradsen Ceide, attualmente al Rosenborg. Rosenborg, Ceide, SassuoloAttaccante classe ’01 di origine norvegese che sembra preferire come destinazione i neroverdi nonostante su di lui ci sia anche il Galatasaray. L’affare sarebbe già in dirittura d’arrivo con il giocatore pronto a trasferirsi in Italia con un’operazione che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo l’addio di Jeremie, direzione Bergamo, ilsembra aver trovato il suo. Il profilo individuato è quello di Emil Konradsen Ceide, attualmente al Rosenborg. Rosenborg, Ceide,Attaccante classe ’01 di origine norvegese che sembra preferire come destinazione i neroverdi nonostante su di lui ci sia anche il Galatasaray. L’affare sarebbe già in dirittura d’arrivo con il giocatore pronto a trasferirsi in Italia con un’operazione che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo. Ilaria Pacilio

Advertising

LeBombeDiVlad : ??? #Sassuolo, scelto #Ceide per rimpiazzare Boga ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sassuolonews : RT @AntonioParr8: Trovano conferma le indiscrezioni norvegesi dei giorni scorsi. Il #Sassuolo ha scelto #Ceide per il dopo #Boga. Trattativ… - PipeOlcina17 : RT @AntonioParr8: Trovano conferma le indiscrezioni norvegesi dei giorni scorsi. Il #Sassuolo ha scelto #Ceide per il dopo #Boga. Trattativ… - AntonioParr8 : Trovano conferma le indiscrezioni norvegesi dei giorni scorsi. Il #Sassuolo ha scelto #Ceide per il dopo #Boga. Tra… -