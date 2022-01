Il ricordo commosso di Von der Leyen | ' David era un grande europeo e italiano'

Advertising

huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - pietro_gentile : RT @RaffaeleLoruss1: Ricordo commosso la passione e il rigore etico che hanno contraddistinto l’impegno professionale e politico di #DavidS… - gigi_napoli1954 : RT @RaffaeleLoruss1: Ricordo commosso la passione e il rigore etico che hanno contraddistinto l’impegno professionale e politico di #DavidS… - shineelite2 : RT @RaffaeleLoruss1: Ricordo commosso la passione e il rigore etico che hanno contraddistinto l’impegno professionale e politico di #DavidS… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordo commosso

... 'Europeo sincero e appassionato, ci manca già' - Esprime il suo cordoglio anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un twieet scritto in italiano: 'Mi sento triste e...Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel: "Mi sento triste edopo la notizia ... Matteo Renzi, leader di Italia viva: "David Sassoli come un uomo appassionato, un europeista ...“Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario presidente del Parlamento europeo e soprattutto un car ...Ha insegnato per quarant’anni alla scuola Alighieri di San Miniato Basso. È stata trovata morta nel letto Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, acceden ...