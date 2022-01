"Il prossimo 9 febbraio...". Notizia-bomba su Alessia Marcuzzi, clamoroso a "casa" di Pier Silvio Berlusconi (Di martedì 11 gennaio 2022) Alessia Marcuzzi si è presa un periodo di pausa dalla televisione, decidendo di interrompere il suo rapporto con Mediaset. L'addio, o forse è il caso di dire l'arrivederci alla luce delle ultime indiscrezioni, si è consumato senza particolari drammi: quella della Marcuzzi è stata una scelta personale, probabilmente aveva bisogno di dedicarsi ad altro, come la sua attività da imprenditrice. Stando però alle recenti indiscrezioni lanciate da TV Blog, sono alte le probabilità la Marcuzzi rientri nel giro televisivo a breve. Nelle scorse settimane si era addirittura parlato di una sua possibile presenza al teatro Ariston per il Festival di Sanremo, ma è stata smentita da più fonti. Molto più concreta, invece, la possibilità che la Marcuzzi rientri proprio in Mediaset. A quanto pare l'azienda di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022)si è presa un periodo di pausa dalla televisione, decidendo di interrompere il suo rapporto con Mediaset. L'addio, o forse è il caso di dire l'arrivederci alla luce delle ultime indiscrezioni, si è consumato senza particolari drammi: quella dellaè stata una scelta personale, probabilmente aveva bisogno di dedicarsi ad altro, come la sua attività da imprenditrice. Stando però alle recenti indiscrezioni lanciate da TV Blog, sono alte le probabilità larientri nel giro televisivo a breve. Nelle scorse settimane si era addirittura parlato di una sua possibile presenza al teatro Ariston per il Festival di Sanremo, ma è stata smentita da più fonti. Molto più concreta, invece, la possibilità che larientri proprio in Mediaset. A quanto pare l'azienda di ...

