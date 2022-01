Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è morto: una vita tra il giornalismo e la politica (Di martedì 11 gennaio 2022) È morto nella notte David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Aveva 65 anni. Era ricoverato dal 26 dicembre in seguito a una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Ènella nottedel. Aveva 65 anni. Era ricoverato dal 26 dicembre in seguito a una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. L'articolo .

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - reportrai3 : #Report intervista in esclusiva Giuseppe Conte 'C'è un malessere sociale, economico, psicologico, esistenziale sem… - MonicaBis2 : RT @Spicci3: #DavidSassoli Mi piace ricordarlo così Nell'aprile del 2020 aprì le cucine dell'Eurocamera per distribuire 1000 pasti al gio… - silvia92745700 : RT @semprelibero73: @Palazzo_Chigi Quanto è meschino e falso, un presidente del consiglio che parla di unità, poi dice che la colpa della s… -