Il portiere italiano che sta stregando il PSGe non è Donnarumma

Il portiere italiano che sta stregando il PSG...e non è Donnarumma (Di martedì 11 gennaio 2022) Denis Franchi, classe 2002, è un portiere italiano che si sta facendo strada nel Paris Saint-Germain. Leggi su 90min (Di martedì 11 gennaio 2022) Denis Franchi, classe 2002, è unche si sta facendo strada nel Paris Saint-Germain.

Advertising

ForzaToro10 : @Torinogranatait Abbiamo trovato un portiere per i prossimi 12/13 anni... Finalmente, e senza nulla togliere agli altri è Italiano - sportli26181512 : Psg, tutti pazzi per Franchi: il 2002 italiano che studia da Donnarumma: C'è un giovane portiere italiano, nel Pari… - mlsmagita : #Breza saluta la #SerieA e vola in #MLS: il giovane portiere lascia il #Bologna. - ???? MLSMagazine ???? ?? Italiano ?… - GiuseppeCarlo16 : Calma e sangue freddo.. Handanovic è un gran portiere... La verità è che appena uno sbaglia si critica... Handanovi… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Torino-Fiorentina: Juric con il terzo portiere Gemello, dubbio Pobega a centrocampo ma Luki… -