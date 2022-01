"Il pensiero unico rinnega la storia". Il Papa contro la cancel culture (Di martedì 11 gennaio 2022) Papa Francesco, nel corso dell'udienza al Corpo diplomatico, si è scagliato contro la cancel culture. Un 2022 che inizia con toni nuovi per Bergoglio Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 gennaio 2022)Francesco, nel corso dell'udienza al Corpo diplomatico, si è scagliatola. Un 2022 che inizia con toni nuovi per Bergoglio

Advertising

matteorenzi : D’Alema rientra nel Pd dicendo che chi lo ha portato al 40%, a fare unioni civili, ad avere unico governo con parit… - sandrinofg : @tweetmattia ...la stessa cosa si racconta quando non sei allineato al pensiero unico ... Sei analfabeta con disagi… - labonsovranista : @Prima_Vera56 @LB19712 @EghelFederico @barbarab1974 Bestie non lo dici a gente che non si sta al pensiero unico - FabrizioCei : @LaVeritaWeb Forse comincia a capire che il pensiero maniacalmente unico comincia ad avere qualche crepa… PARACULO. - Alberto_zz0 : @borghi_claudio @Ariachetira @Pinokabras I servi del PD sono zelanti nel gettare fango a chi non si assoggetta al pensiero unico. -