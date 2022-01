Il Pensiero di don Bosco per oggi 11 Gennaio 2022 – Video (Di martedì 11 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Tenaci nelle risoluzioni, rigidi verso di noi, amorevoli col prossimo, ed esatti in tutto”. Caro Don Bosco, invoca anche per me luce, docilità e forza per seguire la chiamata del Signore, ed essere, con L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 11 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Tenaci nelle risoluzioni, rigidi verso di noi, amorevoli col prossimo, ed esatti in tutto”. Caro Don, invoca anche per me luce, docilità e forza per seguire la chiamata del Signore, ed essere, con L'articolo proviene da La Luce di Maria.

