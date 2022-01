Il Pd piange David Sassoli Il saluto di Von der Leyen | Un grande europeo e italiano

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 gennaio 2022) “C’è stata una complicazione negli ultimi giorni che ha aggravato drammaticamente le sue condizioni di di salute”. Così Roberto Cuillo, portavoce di, parla a Rainews24 della scomparsa del presidente del Parlamento, avvenuta questa notte ad Aviano per una complicanza al sistema immunitario. Nel suo ricordo di, Cuillo ha ricordato come il presidente avesse “vissuto il suo impegno da presidente del Parlamentoe suo impegno da giornalista come missione per riavvicinare le istituzioni europee ai cittadini. Un uomo buono, tenace, che ha combattuto contro il male in questi ultimi giorni”. La sua figura viene ricordata in queste ore dalla politica, in particolare dal Partito Democratico di cui faceva parte. “Le parole che non avrei mai volutopronunciare. Per un amico ...