Il Papa si scaglia contro la cancel culture: “E’ una pericolosa colonizzazione ideologica” (Di martedì 11 gennaio 2022) L’attacco frontale di Papa Francesco contro la cancel culture dilagante, contro quella pseudo cultura “che rinnega il passato” in nome di un “bene supremo indistinto” e “politicamente corretto” è una delle notizia di maggior impatto. In un discorso ai membri del corpo diplomatico in Vaticano l’attenzione e la preoccupazione contro il rischio di “pensiero unico” a livello mondiale è stato netto. Dopo avere parlato di pandemia e vaccini, gestione comune delle migrazioni, clima, il Pontefice ha focalizzato un altro tema che alla cultura progressista sembrerà un’indebita ingerenza. Come hanno detto e scritto molti opinionisti in merito al suo accorato appello alla maternità e alla paternità, che ha fatto infuriare il mondo femminista. Parole dirompenti del Papa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) L’attacco frontale diFrancescoladilagante,quella pseudo cultura “che rinnega il passato” in nome di un “bene supremo indistinto” e “politicamente corretto” è una delle notizia di maggior impatto. In un discorso ai membri del corpo diplomatico in Vaticano l’attenzione e la preoccupazioneil rischio di “pensiero unico” a livello mondiale è stato netto. Dopo avere parlato di pandemia e vaccini, gestione comune delle migrazioni, clima, il Pontefice ha focalizzato un altro tema che alla cultura progressista sembrerà un’indebita ingerenza. Come hanno detto e scritto molti opinionisti in merito al suo accorato appello alla maternità e alla paternità, che ha fatto infuriare il mondo femminista. Parole dirompenti del...

Advertising

SecolodItalia1 : Il Papa si scaglia contro la cancel culture: “E’ una pericolosa colonizzazione ideologica” - improta_barbara : Il Papa, titolare di ditta specializzata da millenni in #CancelCulture, si scaglia contro la cancel culture. - 24Mattino : .@paolomieli: 'Parole che mi hanno colpito sono state quelle del #Papa che si scaglia contro la #CancelCulture. Il… - AlessandroV1953 : RT @LazioOpinioni: Ne parlarono i giornali di tutto il mondo! Oggi che fa sto Papa compagno? Parrebbe più voler scomunicare i no vax che no… - MMedifocus : RT @LazioOpinioni: Ne parlarono i giornali di tutto il mondo! Oggi che fa sto Papa compagno? Parrebbe più voler scomunicare i no vax che no… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa scaglia Il Papa si scaglia contro la cancel culture Secondo il Papa, questo atteggiamento rivelerebbe una 'forma di colonizzazione ideologica, che non lascia spazio alla libertà di espressione e che oggi assume sempre più la forma di quella cancel ...

Il Papa manda al rogo la cancel culture Niente Russia né Taiwan: davanti agli ambasciatori Francesco si scaglia contro chi vuole 'riscrivere la storia'. Sacrosanto, anche se dal Vaticano è arrivata ...un campo minato La strigliata del Papa ai ...

Il Papa si scaglia contro la cancel culture: "E' una pericolosa colonizzazione ideologica" Il Secolo d'Italia Il Papa manda al rogo la cancel culture Niente Russia né Taiwan: davanti agli ambasciatori Francesco si scaglia contro chi vuole “riscrivere la storia”. Sacrosanto, anche se dal Vaticano è arrivata qualche mano tesa ai fissati con la politi ...

Figlioletto di 7 anni accoltellato alla gola poi chiuso nell’armadio per andare a uccidere l’ex moglie Figlioletto di 7 anni, incolpevole, che all'ora di cena stava probabilmente pensando che svaghi gli avrebbe riservato quella notte di Capodanno con papà a ...

Secondo il, questo atteggiamento rivelerebbe una 'forma di colonizzazione ideologica, che non lascia spazio alla libertà di espressione e che oggi assume sempre più la forma di quella cancel ...Niente Russia né Taiwan: davanti agli ambasciatori Francesco sicontro chi vuole 'riscrivere la storia'. Sacrosanto, anche se dal Vaticano è arrivata ...un campo minato La strigliata delai ...Niente Russia né Taiwan: davanti agli ambasciatori Francesco si scaglia contro chi vuole “riscrivere la storia”. Sacrosanto, anche se dal Vaticano è arrivata qualche mano tesa ai fissati con la politi ...Figlioletto di 7 anni, incolpevole, che all'ora di cena stava probabilmente pensando che svaghi gli avrebbe riservato quella notte di Capodanno con papà a ...