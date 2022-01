Il ministro Speranza: 'La campagna vaccinale procede bene: i non vaccinati sono solo il 10%' (Di martedì 11 gennaio 2022) Omicron non dà tregua agli ospedali e ai reparti di terapia intensiva. sono più di due milioni gli attualmente positivi in Italia: ciò, secondo gli esperti, è un segnale favorevole poiché sarebbe il ... Leggi su globalist (Di martedì 11 gennaio 2022) Omicron non dà tregua agli ospedali e ai reparti di terapia intensiva.più di due milioni gli attualmente positivi in Italia: ciò, secondo gli esperti, è un segnale favorevole poiché sarebbe il ...

Advertising

LaStampa : Covid, il ministro Speranza con un semplice grafico spiega il grave impatto dei No Vax su Sanità e contagi - Agenzia_Ansa : ' In Italia solo il 10% della popolazione non è vaccinata, eppure questa parte della popolazione occupa la maggiora… - fanpage : Nel corso della #conferenzastampa convocata da Draghi per illustrare le nuove misure anti-Covid del governo, il min… - Mussmauer : @mircodibasilio @Happy4Trigger @kryptondaddy Il ministro Speranza e sua moglie? - emmebn : RT @costa_costa1967: Il ministro Speranza sta dicendo che il 12% di Italiani non vaccinati occupa i 2/3 delle TI (ma probabilmente parla de… -