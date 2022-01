Il medico di Ferrara che ha salvato un’anziana caduta con l’auto in un canale

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Di lavoro, Alessandro Micai,ferrarese di 36 anni, salva vite umane. Il modo in cui però ha evitato la morte certa dilo scorso 6 gennaio è diverso dal solito. Una 76enne era finita con la sua auto nelLombardo di Comacchio, vicino. Lui, che stava andando in ospedale in macchina, ha visto sulla strada, circa 200 metri più avanti, la Skoda della donna sbandare e precipitare di sotto. “Se non mi fossi tuffato, la signora sarebbe morta sicuramente“. Non ci ha pensato due volte, infatti: ha accostato e si è lanciato nell’acqua gelida riuscendo a infrangere il finestrino con un palo. Poi ha tirato via l’anziana afferrandola per il giubbino. “L’abitacolo era completamente pieno d’acqua – ha raccontato – e alla cieca comincio a rovistare con tutte le mie forze, muovendo tutto quello che mi ...