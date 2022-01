Il M5S verso le Quirinarie. Conte tratta coi partiti, ma si fa strada il voto online. L’ex premier nei prossimi giorni incontrerà i parlamentari, ma anche Letta e Speranza (Di martedì 11 gennaio 2022) Il clima era senz’altro già teso, ma dopo le parole – pubblicate dalla stampa – di Vito Crimi, sicuramente la tensione sarà cresciuta. Il primo storico capogruppo M5S al Senato, è stato dirompente nella chat dei senatori: “Davvero pensiamo che una partita come il Quirinale si possa decidere in assemblea?” domanda Crimi. Poi va giù pesantissimo: “Quando abbiamo fatto votare gli iscritti lo abbiamo fatto da opposizione, quando sapevamo che non sarebbe servito a nulla, ne eravamo consapevoli che il nostro voto non contava un ca… ma serviva a fare rumore, e lo abbiamo fatto”. Prosegue Crimi: “Per contare ed evitarci Silvio Berlusconi al Colle serve una persona, il capo coadiuvato dai due capigruppo, deve avere la delega totale, deve avere la possibilità di presentarsi con un tot di voti necessari alla elezione e poter quindi essere il player principale”. Un ragionamento, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) Il clima era senz’altro già teso, ma dopo le parole – pubblicate dalla stampa – di Vito Crimi, sicuramente la tensione sarà cresciuta. Il primo storico capogruppo M5S al Senato, è stato dirompente nella chat dei senatori: “Davvero pensiamo che una partita come il Quirinale si possa decidere in assemblea?” domanda Crimi. Poi va giù pesantissimo: “Quando abbiamo fatto votare gli iscritti lo abbiamo fatto da opposizione, quando sapevamo che non sarebbe servito a nulla, ne eravamo consapevoli che il nostronon contava un ca… ma serviva a fare rumore, e lo abbiamo fatto”. Prosegue Crimi: “Per contare ed evitarci Silvio Berlusconi al Colle serve una persona, il capo coadiuvato dai due capigruppo, deve avere la delega totale, deve avere la possibilità di presentarsi con un tot di voti necessari alla elezione e poter quindi essere il player principale”. Un ragionamento, ...

