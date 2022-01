Il giornalismo italiano in lutto | David Sassoli muore all’età di 65 anni

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il mondo delpiange la scomparsa di. Il giornalista professionista è venuto a mancare nel corso di un ricovero oncologico in ospedale, in seguito una complicazione. La sua morte getta nello sconforto molti, soprattutto tra i personaggi popolari. Tra questi, a ricordarlo via social, è stato in particolare Alberto Matano, in uno dei commossi messaggi social di addio del web destinati al compianto giornalista appassionato della politica e del sogno dell’Unione Europea.a 65Nella notte a cavallo tra il 10 e l’11 gennaio 2022 è venuto a mancare. Giornalista professionista dal 1986, è stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. Eletto parlamentare europeo per il Partito ...