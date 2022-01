Il ghiaccio si spacca ed il pinguino va alla deriva | Video

(Di martedì 11 gennaio 2022) Le immagini riprese da un elicottero mostrano momenti di grande tensione per questa singolare colonia di pinguini. Il filmato mostra unfinire, lontano dal suo gruppo, dopo l'improvvisa rottura di una lastra di. Fortunatamente, però, questa storia ha un lieto fine. Il, di tre anni fa, è stato ripostato sui social proprio in questi giorni ed ha ottenuto milioni di visualizzazioni. Guarda tutti idivertenti Adorabile cagnolino fa amicizia con un anatroccoloQuesto tenero cagnolino proprio non riesce a separarsi dal suo nuovo compagno ...Gatto Dracula Halloween Animali NoneAnimali Cane Corgi Occhiali None

Advertising

____carlo____ : @VinEnzo90 Anche i somari delle tute alari. Anche a chi si spacca di dolci. Anche a chi fuma. Anche a chi va a mane… -

Ultime Notizie dalla rete : ghiaccio spacca

Corriere TV

O la va o la, in questi casi, e stavolta l'azzardo non ha pagato ma per l'ennesima volta i ... A quel punto la mossa è stata obbligata: via Muraro, gabbia libera e uomo in più sul, ma l'...... con la neve, il grande albero, centinaia di palline e la Foresta ditra i 4 percorsi. ... San Marino plaude Rimini: 'Faremo la nostra parte' Regione approva piano trasporti chesia ...