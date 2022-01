Il finale di Yellowstone 4 arriva anche in Italia con gli ultimi due episodi dell’11 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Il finale di Yellowstone 4, dopo aver scioccato il pubblico negli Stati Uniti conquistando un ascolto record di oltre 9 milioni di telespettatori, arriva anche in Italia con l’ultimo appuntamento in prima visione in esclusiva su Sky Atlantic. L’11 gennaio il finale di Yellowstone 4 va in onda in prima serata dalle 21.10 sul canale 110 di Sky, disponibile anche on demand e in streaming su Now. Si tratta degli episodi 9 e 10, che chiudono la stagione con un finale aperto in vista di una quinta parte. Ecco le trame del finale di Yellowstone 4 per gli ultimi due episodi, connotati da una resa dei conti tra Beth e Jamie che porterà ad ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildi4, dopo aver scioccato il pubblico negli Stati Uniti conquistando un ascolto record di oltre 9 milioni di telespettatori,incon l’ultimo appuntamento in prima visione in esclusiva su Sky Atlantic. L’11ildi4 va in onda in prima serata dalle 21.10 sul canale 110 di Sky, disponibileon demand e in streaming su Now. Si tratta degli9 e 10, che chiudono la stagione con unaperto in vista di una quinta parte. Ecco le trame deldi4 per glidue, connotati da una resa dei conti tra Beth e Jamie che porterà ad ...

