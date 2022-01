Il dopo-Sassoli all'Eurocamera: l'antiabortista Metsola verso la presidenza (Di martedì 11 gennaio 2022) Al Parlamento Europeo, il ‘dopo Sassoli’ si sarebbe comunque deciso martedì prossimo a Strasburgo anche se il presidente non fosse deceduto la notte scorsa, in occasione del rinnovo programmato della presidenza per la scadenza di metà mandato. I giochi sembrano fatti per Roberta Metsola, maltese, esponente del Ppe, fede politica conservatrice, convinta anti-abortista in linea con la maggioranza dell’opinione pubblica del suo paese, l’unico nell’Ue dove l’aborto è illegale. dopo il cattolico liberale Sassoli, la presidenza dell’Eurocamera cambia dunque decisamente segno. Oltre che del suo gruppo, Metsola dovrebbe ottenere il sostegno dei Socialisti&Democratici, dei Liberali di Renew Europe e dei Verdi (che ufficialmente non hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Al Parlamento Europeo, il ‘’ si sarebbe comunque deciso martedì prossimo a Strasburgo anche se il presidente non fosse deceduto la notte scorsa, in occasione del rinnovo programmato dellaper la scadenza di metà mandato. I giochi sembrano fatti per Roberta, maltese, esponente del Ppe, fede politica conservatrice, convinta anti-abortista in linea con la maggioranza dell’opinione pubblica del suo paese, l’unico nell’Ue dove l’aborto è illegale.il cattolico liberale, ladell’cambia dunque decisamente segno. Oltre che del suo gruppo,dovrebbe ottenere il sostegno dei Socialisti&Democratici, dei Liberali di Renew Europe e dei Verdi (che ufficialmente non hanno ...

Advertising

fattoquotidiano : David Sassoli, i deliri complottisti dei no vax dopo la morte del presidente del Parlamento Ue. Ma da 10 anni si cu… - myrtamerlino : David Sassoli era una persona buona, una persona perbene. Insinuare, gettare il sospetto e addirittura esultare dop… - Rvaticanaitalia : Alle 8.10 a #radiovaticanaconvoi l’intervista che il presidente dell’Europarlamento #Sassoli rilasciò ai nostri mic… - eia58 : RT @GianpieroScanu: Letta twitta il cordoglio per Sassoli alle 6,52 Renzi lo fa alle 7,10 Qualche idiota, su quest’ultimo, commenta “meglio… - nuccia20 : RT @Lupo1960: NON LA PENSO COME @GuidoCrosetto su molte cose MA TROPPE VOLTE HA RAGIONE, COME STAVOLTA, BRAVO GUIDONE Morte David Sassoli,… -