(Di martedì 11 gennaio 2022) Sebastiano Visintin, ildi, la 62enne scomparsa nel nulla il 14 dicembre scorso, ha riconosciuto come quello della moglie iltrovato in due sacchi neri in un’area boschiva del parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a. Il riconoscimento fotografico è avvenuto in questura. Il riconoscimento è stato effettuato dal fratello Sergio e daldella donna. I due non hanno visto direttamente ildella sorella, bensì le foto della salma. «Mi hanno fatto vedere le foto, avrei voluto farle una carezza, ma avevo solo le foto. Ho riconosciuto Lilly, il suo orologio rosa che le avevo regalato, anche il suo giubbotto», ha detto ildi. «Devo capire cosa è successo, se ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il corpo ritrovato a Trieste è di Liliana Resinovich. Il marito: “Non escludo che si sia suicidata” (video)… - tfnews_t : #lilianaresinovich è suo il corpo ritrovato a #Trieste #omicidio #omicidiotrieste #Cronaca #cronacanera #news… - brontolodesign : RT @chilhavistorai3: ++ E’ di Liliana Resinovich il corpo ritrovato a #Trieste il 5 gennaio. Il fratello Sergio conferma a “Chi l’ha visto?… - RedaFree_it : ??Ritrovato a #Trieste il corpo di #LilianaResinovich, i dettagli #Liliana - paolocoa : FQ-Liliana Resinovich scomparsa a Trieste, “suo il corpo ritrovato il 5 gennaio”. La riconoscono fratello e marito… -

Ultime Notizie dalla rete : corpo ritrovato

Non è chiaro se in realtà l'omicidio sia avvenuto proprio nel sottoscala in cui ildi Robert è statoo in macchina, ma l'ipotesi del padre della vittima è che Ali abbia potutto ...Il cadavere nei giorni scorsi era statoavvolto da due sacchi neri in un'area boschiva ... marito di Liliana Resinovich, parlando a Ore 14 su Raidue del momento del riconoscimento del...Il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani visita i luoghi dove ormai 26 anni fa venne brutalmente assassinato il piccolo Giuseppe Di Matteo, il primogenito di Santo Di Matteo detto “Santino” che aveva c ...È di Liliana Resinovich il corpo ritrovato lo scorso 5 gennaio nel bosco nei pressi dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni di Trieste. Il cadavere della donna, scomparsa il 14 dicembre dopo ess ...