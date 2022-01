Il caso Djokovic tra sport e diplomazia. Il punto dell’amb. Marsilli (Di martedì 11 gennaio 2022) La vicenda del tennista serbo Novak “Nole” Djokovic, fermato all’aeroporto di Melbourne il 5 gennaio per asserite irregolarità relative al suo visto d’ingresso (documentazione sanitaria) e segregato per più giorni, su disposizione delle autorità australiane, in una struttura alberghiera di modestissimo livello, normalmente destinata ai richiedenti asilo politico e agli immigrati clandestini, si arricchisce pressoché ogni giorno di inattesi colpi di scena. Nella mattina del 10 gennaio il Giudice federale Anthony Kelly, competente a esaminare il ricorso presentato dai legali del tennista contro il provvedimento di espulsione, ha in buona sostanza riconosciuto la “regolarità” della documentazione esibita da Djokovic al controllo doganale e, di conseguenza, autorizzato il suo ingresso nel paese, liberandolo dalla scomoda assegnazione. Senza perdere ... Leggi su formiche (Di martedì 11 gennaio 2022) La vicenda del tennista serbo Novak “Nole”, fermato all’aeroporto di Melbourne il 5 gennaio per asserite irregolarità relative al suo visto d’ingresso (documentazione sanitaria) e segregato per più giorni, su disposizione delle autorità australiane, in una struttura alberghiera di modestissimo livello, normalmente destinata ai richiedenti asilo politico e agli immigrati clandestini, si arricchisce pressoché ogni giorno di inattesi colpi di scena. Nella mattina del 10 gennaio il Giudice federale Anthony Kelly, competente a esaminare il ricorso presentato dai legali del tennista contro il provvedimento di espulsione, ha in buona sostanza riconosciuto la “regolarità” della documentazione esibita daal controllo doganale e, di conseguenza, autorizzato il suo ingresso nel paese, liberandolo dalla scomoda assegnazione. Senza perdere ...

Advertising

RobertoBurioni : Djokovic 1) ha ammesso di non essersi vaccinato, quindi di essere un irresponsabile; 2) ha ammesso di avere avuto… - repubblica : Caso Djokovic, la corte di Melbourne ribalta la decisione del governo australiano: il tennista serbo riottiene il v… - TgLa7 : ???? Il ministro dell'immigrazione australiano non deciderà oggi sul caso di Novak Djokovic. Per ora il numero uno de… - ruisseau : RT @AlessandroCere7: ?@raoult_didier? Gli Australiani con Djokovic: bella faccia tosta 'Per molto tempo non hanno avuto quasi nessun caso.… - Diego_Bruno80 : RT @Capezzone: +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 6 (grazie a @strange_days_82) Caso Djokovic e le lapidazioni “progressi… -