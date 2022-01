Il caso Chelsea dimostra che il Fair Play finanziario dell’Uefa è ufficialmente una farsa: colpisce i piccoli, non intacca i grandi (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Financial Fair Play (FFP) della Uefa è ormai paragonabile a una corsa automobilistica dove viene imposto un limite massimo di velocità di 180 km/h, per garantire la partecipazione a tutti (o quasi), e poi si permette a Porsche, Ferrari e Aston Martin di correre a 300 all’ora mentre contemporaneamente si fermano le Volkswagen per un fanalino posteriore spento. Uno strumento di controllo meritevole ridotto in burletta, come dimostra l’ultimo, paradossale caso del Chelsea campione d’Europa: 250 milioni di euro di perdite complessive in tre anni, ma in attivo di 1 milione di euro secondo i parametri del FFP. Da tempo il Chelsea non è più quella della prima fase Abramovich, quando il russo inaugurò l’era degli oligarchi nel mondo del pallone spendendo senza soluzione di continuità. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Financial(FFP) della Uefa è ormai paragonabile a una corsa automobilistica dove viene imposto un limite massimo di velocità di 180 km/h, per garantire la partecipazione a tutti (o quasi), e poi si permette a Porsche, Ferrari e Aston Martin di correre a 300 all’ora mentre contemporaneamente si fermano le Volkswagen per un fanalino posteriore spento. Uno strumento di controllo meritevole ridotto in burletta, comel’ultimo, paradossaledelcampione d’Europa: 250 milioni di euro di perdite complessive in tre anni, ma in attivo di 1 milione di euro secondo i parametri del FFP. Da tempo ilnon è più quella della prima fase Abramovich, quando il russo inaugurò l’era degli oligarchi nel mondo del pallone spendendo senza soluzione di continuità. Gli ...

Advertising

marcoalessandri : RT @quieto62: Vincere la Champions League e avere buone performance economiche e finanziarie non sono sempre in relazione diretta. Almeno n… - TeoGalli1897 : RT @quieto62: Vincere la Champions League e avere buone performance economiche e finanziarie non sono sempre in relazione diretta. Almeno n… - Nino_Romeo : RT @quieto62: Vincere la Champions League e avere buone performance economiche e finanziarie non sono sempre in relazione diretta. Almeno n… - SimoGBVilla : RT @quieto62: Vincere la Champions League e avere buone performance economiche e finanziarie non sono sempre in relazione diretta. Almeno n… - quieto62 : Vincere la Champions League e avere buone performance economiche e finanziarie non sono sempre in relazione diretta… -