Il cantante mascherato | spoiler clamoroso | “Sarà sotto la maschera”

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Il”, arriva una nuova indiscrezione su uno dei probabili concorrenti della prossima edizione del programma: i dettagli. Il(fonte:Wikipedia)Venerdì 11 febbraio tornerà su Rai1 in prima serata la nuova edizione de “Il” condotta da Milly Carlucci. Dopo il successo dello scorso anno che aveva visto trionfare il Pappagallo che nascondeva Red Canzian, il programma tornerà con 6 nuove puntate, una un più del solito. Quest’anno, le maschere saranno ben 12, rispetto alle 10 dello scorso anno e alle 8 di quello precedente, e sembrerebbe che alcune indiscrezioni abbiano svelato il nome di un nuovo probabile candidato. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Mi piacerebbe farlo”: ...

Il nuovo coreografo de Ilha precisato che Maria è la persona giusta, quella con la quale avere dei figli. Agli inizi della sua carriera Simone ha avuto una lunga storia con ...... secondo Nuovo TV , potrebbe essere stato arruolato da Milly Carlucci per la nuova edizione de Il. Il: Pierpaolo Pretelli nel cast? Si vocifera della presenza ...Anche per quanto riguarda i giudici l’edizione 2022 de Il Cantante Mascherano sarà caratterizzata da un bel cambiamento Alla lista, poi, si aggiunge anche un ex concorrente del GF Vip 5, ovvero, Pierp ...Il Cantante Mascherato: Pierpaolo Pretelli nel cast? Colpaccio di Milly Carlucci, ecco tutti i possibili nomi che potrebbero partecipare.