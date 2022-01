IL CANTANTE MASCHERATO | PANARIELLO | PRETELLI E CRISTINA D’AVENA SOTTO LE MASCHERE?

(Di martedì 11 gennaio 2022) Regna ancora il mistero sulle 12che Milly Carlucci svelerà presto ai telespettatori. Iltornerà su Rai1 con 6 nuove puntate, una in più della scorsa edizione, da venerdì 11 febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo. L’unica certezza, al netto delle indiscrezioni che si rincorrono a partire dall’arrivo in giuria di Arisa, è la riconferma di tre giudici: Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Chi canteràle? Tra canzoni amate dal pubblico di ogni età, impreziosite dai balletti curati da Simone Di Pasquale, il nuovo coreografo dello show della Carlucci, 12 vip cercheranno di conquistare la Maschera d’Oro. Nella prima edizione è stato Teo Mammucari nei panni del Coniglio a sbaragliare i concorrenti mentre l’anno scorso ha vinto il ...

Flavio Insinna da L'Eredità alla terza edizione de Il, al via tra un mese su Rai1 A parte L'Eredità, ricordiamo che Flavio Insinna tra un mese esatto tornerà in prima serata con ...Pronto sempre a nuove sfide, ha partecipato anche alla versione americana de Ilcon la maschera di Squiggly Monster e nel 2020 ha lanciato un podcast intitolato Bob Saget's Here ...“Il cantante mascherato” condotto da Milly Carlucci sta per tornare. La terza stagione del programma di Rai 1 si compone di sei puntate ...Ci vuole un fiore: il varietà sull'ambiente condotto da Francesco Gabbani. Ecco i dettagli dello show in onda in primavera.