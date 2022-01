Il Cagliari beffa il Bologna al 93?: Pereiro decisivo, alla Sardegna Arena finisce 2-1 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Serata amara per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, che alla vigilia del posticipo della 21ª giornata di Serie A aveva mostrato nervi saldi e non si era lasciato andare allo sconforto per l’assenza di tantissimi dei suoi giocatori, è uscito sconfitto dalla Sardegna Arena. Il Bologna ha tenuto testa al Cagliari a lungo, portandosi in vantaggio al 54? con Orsolini. E’ stato poi Pavoletti a portare il match sulla parità e quando ormai sembrava fatta, quando ormai mancava davvero pochissimo al Bologna per portare a casa un punto, Pereiro ha mandato gli avversari ko, con una rete al 93?. Cagliari-Bologna termina 2-1, con i padroni di casa che si avvicinano al Venezia, fuori ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Serata amara per ildi Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, chevigilia del posticipo della 21ª giornata di Serie A aveva mostrato nervi saldi e non si era lasciato andare allo sconforto per l’assenza di tantissimi dei suoi giocatori, è uscito sconfitto d. Ilha tenuto testa ala lungo, portandosi in vantaggio al 54? con Orsolini. E’ stato poi Pavoletti a portare il match sulla parità e quando ormai sembrava fatta, quando ormai mancava davvero pochissimo alper portare a casa un punto,ha mandato gli avversari ko, con una rete al 93?.termina 2-1, con i padroni di casa che si avvicinano al Venezia, fuori ...

