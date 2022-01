Il bollettino Covid diventerà settimanale? Il dibattito tra gli esperti

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597, secondo il… - petergomezblog : Covid, dal sottosegretario Costa a Greco (Cts) il fronte che vuole cancellare i nuovi contagiati dal bollettino quo… - SkyTG24 : #Covid19, news. Draghi: 'Scuola fondamentale. Più problemi a causa dei no vax'. LIVE - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 11 gennaio - StefaniaFalone : Bollettino Covid di oggi 11 gennaio: 220.532 nuovi casi e 294 morti. Tasso di positività al 16,0% -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

"StopCoronavirus, mette ansia"/ Bassetti: "Non serve a nulla, perché..." ... "Smog aumenta mortalità"/ Studio: "+9% ogni microgrammo per metro cubo" CRISANTI: 'LA PERCENTUALE DI ......della Regione Sono 14mila i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo ildi ... Per quanto riguarda i pazienti, ricoverati negli altri reparti, sono 2.166, 123 in più ...Covid19 Basilicata: 868 nuovi contagi. Tasso di positività al 30,02 in regione. Nessun paziente deceduto, due pazienti in terapia intensiva.La situazione aggiornata in Regione. Trento/Bolzano – Altri 2 decessi Covid-19 in Trentino e nuovo picco di contagi (oltre 3 mila) nelle ultime 24 ore. A certificarlo il bollett ...