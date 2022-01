Il biopic di Audrey Hepburn ha trovato la sua protagonista | la reazione del figlio dell’attrice

Advertising

MeryDambrosio : RT @VanityFairIt: L'attrice americana vestirà i panni chic della super diva più glamour di sempre nel biopic diretto da Luca Guadagnino. So… - DigitalkPR : Rooney Mara sarà Audrey Hepburn nel film di Guadagnino, ma i fan volevano Lily Collins Sui social scatta il dibatti… - ambasciator_it : ?? Ad #AudreyHepburn, che quest'anno avrebbe compiuto 93 anni, è dedicato il prossimo progetto del regista di 'Chiam… - VanityFairIt : L'attrice americana vestirà i panni chic della super diva più glamour di sempre nel biopic diretto da Luca Guadagni… - theronsswift : RT @bennyxx9: Ah ma non è stata castata nel biopic su Audrey Hepburn causa troppi impegni e hanno preso lo scarto Rooney Mara ecco qua tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : biopic Audrey

" , ilcon la sceneggiatura di Michael Mitnick e la regia di Luca Guadagnino , verrà realizzato dalla Apple. Il film racconterà la storia della diva inglese, icona di eleganza, ...Per esempio ildiHepburn con protagonista Rooney Mara e il film sulla Formula 1 con Brad Pitt .In lavorazione il nuovo progetto sulla vita di Audrey Hepburn, Luca Guadagnino alla regia del biopic che vedrà come protagonista Rooney Mara ...Rooney Mara sarà protagonista e produttrice del nuovo biopic su Audrey Hepburn per Apple Studios, con Luca Guadagnino alla regia, ora alle prese in Bones and All con protagonista Timothée Chalamet. A ...