Il Benevento balla sulle punte | stravolto il secondo miglior attacco?

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sembrava essere il reparto meno bisognoso di interventi e invece ilsta concentrando i suoi sforzi di mercato sull’. Con 29 centri all’attivo, il reparto offensivo della Strega è ilpiù prolifico del campionato insieme al Lecce, meglio ha fatto solo il Brescia (30). Occasioni ed esigenze, invece, hanno fatto propendere il direttore sportivo Pasquale Foggia a concentrarsi, in questa prima fase, proprio sull’giallorosso. In arrivo ci sarebbero Diego Farias, esterno offensivo brasiliano fresco di rescissione con il Cagliari, e Francesco Forte, prima punta in uscita dal Venezia. Due calciatori di livello per il torneo cadetto, che non verranno certo a“solo” per allungare la rosa di Fabio Caserta. Lecito, ...