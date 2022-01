Il 34% dei positivi al Covid è ricoverato per altre malattie: la ricerca di Fiaso (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen – Fra i pazienti positivi ricoverati, più di tre su dieci – per l’esattezza il 34% – non sono malati di Covid. In pratica non si trovano in ospedale per complicazioni causate dal corovinarus, come sindromi respiratorie o polmonari. Le stesse persone sono risultate positive al tampone pre-ricovero, ma sono ricoverate per curare altre malattie: infarti, emorragie, scompensi, tumori, traumi di vario tipo. E’ quanto emerge dalla ricerca effettuata da Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) sui pazienti di sei grandi strutture ospedaliere italiane. Il 34% dei positivi al Covid è in ospedale per altre malattie: la ricerca Lo studio in questione ha coinvolto Asst Spedali ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen – Fra i pazientiricoverati, più di tre su dieci – per l’esattezza il 34% – non sono malati di. In pratica non si trovano in ospedale per complicazioni causate dal corovinarus, come sindromi respiratorie o polmonari. Le stesse persone sono risultate positive al tampone pre-ricovero, ma sono ricoverate per curare: infarti, emorragie, scompensi, tumori, traumi di vario tipo. E’ quanto emerge dallaeffettuata da(Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) sui pazienti di sei grandi strutture ospedaliere italiane. Il 34% deialè in ospedale per: laLo studio in questione ha coinvolto Asst Spedali ...

