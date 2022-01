Il 2022 sarà l’anno della nuova Biblioteca europea di Milano (Di martedì 11 gennaio 2022) Il 2022 sarà, con ogni probabilità, l’anno in cui comincerà a vedere finalmente la luce, almeno nella sua progettazione, la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic): un grande polo aperto alle culture, tra passato e futuro, che documenti il patrimonio di arti e idee e quella stessa progettualità che fa di Milano, la città dove sorgerà, la metropoli in continua evoluzione Dopo oltre vent’anni di stop and go, il Comune di Milano e la Fondazione Beic sottoscriveranno il disciplinare con il Mic, il ministero della Cultura, per regolare gli impegni tra tutti i soggetti coinvolti. L’intervento è previsto nell’ambito del “Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali”, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 gennaio 2022) Il, con ogni probabilità,in cui comincerà a vedere finalmente la luce, almeno nella sua progettazione, ladi informazione e cultura (Beic): un grande polo aperto alle culture, tra passato e futuro, che documenti il patrimonio di arti e idee e quella stessa progettualità che fa di, la città dove sorgerà, la metropoli in continua evoluzione Dopo oltre vent’anni di stop and go, il Comune die la Fondazione Beic sottoscriveranno il disciplinare con il Mic, il ministeroCultura, per regolare gli impegni tra tutti i soggetti coinvolti. L’intervento è previsto nell’ambito del “Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali”, ...

GuidoDeMartini : Sanchez: 'Il Covid è meno letale, trattiamolo come l’influenza'. Secondo il Pais, il prossimo passo del governo spa… - repubblica : La variante Omicron è più buona ma non sarà mai un raffreddore [di Aureliano Stingi] - TizianaFerrario : Gennaio 2022. Eccola @SperanzaScappucci,la prima donna italiana a dirigere un'opera alla Scala. Il 18 gennaio sarà… - hackerphone8 : Dalla generazione X alla Z, tutti dicono 'stop alla tuta'. Il 2022 sarà l'anno del comfort satinato… - Vince08440165 : RT @GuidoDeMartini: Sanchez: 'Il Covid è meno letale, trattiamolo come l’influenza'. Secondo il Pais, il prossimo passo del governo spagnol… -

Ultime Notizie dalla rete : 2022 sarà Il muro della Polonia metterà a repentaglio la foresta più antica d'Europa Il muro, che sarà alto 5,5 metri e lungo oltre 100 chilometri, è descritto dalle autorità polacche come "impenetrabile", e sorgerà nel bel mezzo di una delle foreste più antiche d'Europa. Non si ...

Il 2022 sarà l'anno della nuova Biblioteca europea di Milano Il 2022 sarà, con ogni probabilità, l'anno in cui comincerà a vedere finalmente la luce, almeno nella sua progettazione, la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic): un grande polo ...

MotoGP 2022: Marc Marquez: sarà come prima? Moto.it Il muro, chealto 5,5 metri e lungo oltre 100 chilometri, è descritto dalle autorità polacche come "impenetrabile", e sorgerà nel bel mezzo di una delle foreste più antiche d'Europa. Non si ...Il, con ogni probabilità, l'anno in cui comincerà a vedere finalmente la luce, almeno nella sua progettazione, la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic): un grande polo ...