Il 14 gennaio riaprirà l’ospedale della Fiera di Milano per i malati di COVID-19 (Di martedì 11 gennaio 2022) Venerdì 14 gennaio verrà riaperto l’ospedale allestito dalla Regione Lombardia nelle strutture della Fiera di Milano e riservato ai pazienti malati di COVID-19. l’ospedale era stato costruito nel marzo nel 2020 nei padiglioni 1 e 2 della Fiera, il vecchio centro Leggi su ilpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Venerdì 14verrà riapertoallestito dalla Regione Lombardia nelle strutturedie riservato ai pazientidi-19.era stato costruito nel marzo nel 2020 nei padiglioni 1 e 2, il vecchio centro

Advertising

serenel14278447 : RT @ilpost: Il 14 gennaio riaprirà l’ospedale della Fiera di Milano per i malati di COVID-19 - ilnida : RT @ilpost: Il 14 gennaio riaprirà l’ospedale della Fiera di Milano per i malati di COVID-19 - ilpost : Il 14 gennaio riaprirà l’ospedale della Fiera di Milano per i malati di COVID-19 - discoradioIT : L'ospedale in #Fiera a #Milano riaprirà i battenti venerdì 14 gennaio. Torna operativa per la terza volta la terapi… - Borgodeisapori : ? Work in Progress! ? ?? L’agriturismo Borgo dei Sapori riaprirà il 2 marzo, in occasione del Mercoledì delle Ceneri… -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio riaprirà Covid Milano, ospedale in Fiera riapre venerdì 14 gennaio Torna operativa per la terza volta la terapia intensiva che ha trattato finora 500 pazienti L'ospedale in Fiera di Milano riaprirà i battenti venerdì 14 gennaio, secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute. La terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid, allestita a FieraMilanoCity e coordinata dall'Irccs Policlinico del ...

Covid, il ministro Bianchi: "Prolungare la scuola? Ne parleremo con le Regioni" 11 gen 16:06 Milano, venerdì riapre l'ospedale in Fiera Riaprirà venerdì l'ospedale in Fiera a ... sorpassando il precedente del 14 gennaio 2021: 145.982 ricoverati, secondo i dati del ministero della ...

Il 14 gennaio riaprirà l’ospedale della Fiera di Milano per i malati di COVID-19 Il Post Torna operativa per la terza volta la terapia intensiva che ha trattato finora 500 pazienti L'ospedale in Fiera di Milanoi battenti venerdì 14, secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute. La terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid, allestita a FieraMilanoCity e coordinata dall'Irccs Policlinico del ...11 gen 16:06 Milano, venerdì riapre l'ospedale in Fieravenerdì l'ospedale in Fiera a ... sorpassando il precedente del 142021: 145.982 ricoverati, secondo i dati del ministero della ...