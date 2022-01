I militari vennero mandati a mettere in lockdown la Val Seriana senza nessun atto del governo (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI – “Non c'è stato alcun atto governativo specifico di impiego delle forze militari nelle zone di Nembro e Alzano”. Lo scrivono i legali del Ministero dell'Interno rispondendo alla richiesta del Consiglio di Stato di spiegare perché non voglia rendere pubblici gli atti sulla base dei quali 400 uomini e donne, tra carabinieri, polizia, guardia di finanza ed esercito, vennero inviati nella Bassa Bergmasca il 5 marzo 2020 e poi ritirati 3 giorni dopo, determinando la mancata ‘zona rossa' in anticipo sul lockdown nazionale. Non si possono rivelare per tutelare l'ordine pubblico Il documento rientra nell'ambito di un complesso iter cominciato due anni fa dall'AGI con una richiesta di accesso agli atti al Ministero per potere consultare queste carte su un tema che è al centro anche dell'indagine della Procura di ... Leggi su agi (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI – “Non c'è stato alcungovernativo specifico di impiego delle forzenelle zone di Nembro e Alzano”. Lo scrivono i legali del Ministero dell'Interno rispondendo alla richiesta del Consiglio di Stato di spiegare perché non voglia rendere pubblici gli atti sulla base dei quali 400 uomini e donne, tra carabinieri, polizia, guardia di finanza ed esercito,inviati nella Bassa Bergmasca il 5 marzo 2020 e poi ritirati 3 giorni dopo, determinando la mancata ‘zona rossa' in anticipo sulnazionale. Non si possono rivelare per tutelare l'ordine pubblico Il documento rientra nell'ambito di un complesso iter cominciato due anni fa dall'AGI con una richiesta di accesso agli atti al Ministero per potere consultare queste carte su un tema che è al centro anche dell'indagine della Procura di ...

Advertising

andreap46674638 : RT @Agenzia_Italia: ?? I militari vennero mandati a mettere in #lockdown la #ValSeriana senza nessun atto del governo ?? - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ?? I militari vennero mandati a mettere in #lockdown la #ValSeriana senza nessun atto del governo ?? - Agenzia_Italia : ?? I militari vennero mandati a mettere in #lockdown la #ValSeriana senza nessun atto del governo ?? - sulsitodisimone : I militari vennero mandati a mettre il lockdown la Val Seriana senza nessun atto del governo - bibisemp1 : RT @Fedcittsovr: Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e no… -