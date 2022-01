I due Super Vip italiani beccati così, le foto parlano chiaro: ecco chi sono (Di martedì 11 gennaio 2022) Biagio D’Anelli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip ormai da circa una settimana. La sua eliminazione ovviamente Miriana Trevisan non l’ha presa molto bene. E in tutti questi giorni ne ha sentito la mancanza, come ha anche ribadito nel corso della puntata di venerdì sera ad Alfonso Signorini. Ma proprio perché è stata una settimana complicata sotto diversi punti di vista per la gieffina, il conduttore ha deciso di farle una bella sorpresa. L’ha infatti chiamata nella Love Boat e lì le ha fatto incontrare il suo Biagio. Si sono baciati attraverso il vetro e hanno potuto abbracciarsi inserendo le mani e le braccia in appositi strati di plastica per evitare il contatto diretto tra i loro corpi. sono rimasti per diversi minuti anche da soli senza la ‘presenza’ e la ‘voce’ del conduttore che ha spostato l’attenzione sul resto della ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 gennaio 2022) Biagio D’Anelli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip ormai da circa una settimana. La sua eliminazione ovviamente Miriana Trevisan non l’ha presa molto bene. E in tutti questi giorni ne ha sentito la mancanza, come ha anche ribadito nel corso della puntata di venerdì sera ad Alfonso Signorini. Ma proprio perché è stata una settimana complicata sotto diversi punti di vista per la gieffina, il conduttore ha deciso di farle una bella sorpresa. L’ha infatti chiamata nella Love Boat e lì le ha fatto incontrare il suo Biagio. Sibaciati attraverso il vetro e hanno potuto abbracciarsi inserendo le mani e le braccia in appositi strati di plastica per evitare il contatto diretto tra i loro corpi.rimasti per diversi minuti anche da soli senza la ‘presenza’ e la ‘voce’ del conduttore che ha spostato l’attenzione sul resto della ...

