I due fratelli assessori novax e leghisti che si dimettono perché non vogliono fare il vaccino

Si chiamano Angela e Corrado Ruini. Sono due fratelli che di professione erano assessori al Comune di Sassuolo. Lei si occupava do "Cultura", lui di "Bilancio e Istruzione". Parliamo al passato perché nella giornata di ieri, lunedì 10 gennaio, hanno rassegnato le loro dimissioni. Tutto per colpa del vaccino e del Green Pass. I due assessori no vax leghisti, infatti, portano avanti da tempo la loro propaganda contro l'immunizzazione e tutte le altre misure – come quella della certificazione verde (anche rafforzata) – prese dal governo in questi mesi. assessori no vax leghisti a Sassuolo si dimettono contro il Green Pass "Dopo una decisione meditata in questi ultimi tempi, per esigenze personali che non consentono il proseguimento del ...

