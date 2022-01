I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 11 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 220.532 casi positivi da coronavirus e 294 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 18.744 (798 in più di ieri), di cui 1.677 nei reparti di terapia intensiva (71 Leggi su ilpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 220.532 casi positivi dae 294 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 18.744 (798 in più di ieri), di cui 1.677 nei reparti di terapia intensiva (71

Advertising

borghi_claudio : Hahahaha @erictopol non ha gradito la figura da FESSO che ha fatto con i dati fake sul Portogallo e mi ha bloccato ?? - borghi_claudio : Ecco come girano le scemenze. Abbiamo il virologo di fama mondiale che spara un grafico con dati sbagliati sul Port… - NicolaPorro : Si moltiplicano i casi di “nobili bugie” sul covid. Ecco i dati sul Corriere riguardanti i decessi dei non vaccinat… - senzchicca : RT @Laura51478782: @LucioMalan Fate anche un'interrogazione parlamentare sul perché l'AIFA non pubblica più i dati delle reazioni avverse a… - Mikepub1 : RT @OrtigiaP: ENNESIME BALLA DI #Draghi.Tutta colpa dei #novax che sono ormai reclusi e non frequentano nulla di pubblico?Dati sbagliati su… -